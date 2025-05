Divulgado horário de velório do padre Nélio Schwanke

Foi divulgado o horário do velório do padre Nélio Roberto Schwanke, que faleceu aos 73 anos, em Brusque, nesta sexta-feira, 9. Ele morreu no Hospital Azambuja. A causa da morte não foi revelada.

Nélio era natural de Luiz Alves, mas morava em Brusque desde 1979. O velório será realizado na sala em frente ao teatro de Azambuja a partir das 17h, desta sexta-feira. A missa de corpo presente será realizada no sábado, 10, às 14h, no Santuário de Azambuja. Padre Nélio será sepultado no Cemitério Parque da Saudade, em horário ainda indefinido.

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: