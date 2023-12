Divulgado horário e local do sepultamento de motociclista que morreu em acidente no Santa Terezinha, em Brusque

Foi divulgado o horário e o local do sepultamento de Geovane Coelho Junior, de 28 anos, vítima que morreu após colisão contra um carro na noite de quarta-feira, 13, na rodovia Antônio Heil, no bairro Santa Terezinha, em Brusque.

O velório ocorre na Capela de Santa Terezinha, enquanto o sepultamento será realizado na sexta-feira, 15, com saída às 9h para o Crematório Vaticano.

Natural de Brusque, Geovane Coelho, morava no bairro Limoeiro e deixa familiares e amigos enlutados.

A namorada de Geovane se despediu nas redes sociais. “O amor da minha vida virou um anjo. Você me fez a mulher mais feliz do mundo durante nossos quase sete anos de namoro. Tenho certeza que Deus está te recebendo de braços abertos aí em cima. Ainda não consigo acreditar. Fica bem, minha vida. Eu jamais serei a mesma sem você”.

O acidente

O acidente aconteceu nas proximidades da igreja do bairro, por volta das 21h30. Geovane conduzia uma Yamaha MT07, com placas do Mercosul. Ele foi encontrado pelos bombeiros com suspeita de fraturas nas pernas e tórax e já sem sinais vitais, com pessoas realizando reanimação cardiopulmonar.

