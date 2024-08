Divulgados horários de velório e sepultamento de motociclista que morreu em acidente em Botuverá

O velório de Cezario Pereira de Souza, 55 anos, motociclista que morreu em acidente em Botuverá nesta terça-feira, 6, acontece na capela do Centro de Botuverá durante a manhã desta quarta-feira, 7.

O sepultamento acontece às 16h, no cemitério do Centro de Botuverá. Ele era morador do bairro Águas Negras.

O acidente

Os bombeiros foram acionados por volta de 17h de terça-feira para atender um acidente entre duas motocicletas na rua João Assini, no Águas Negras.

Cezario conduzia uma Honda Biz verde, com placa de Brusque. No momento do atendimento, os socorristas identificaram traumatismo cranioencefálico grave e suspeita de hemorragia interna, além de escoriações. Ele foi conduzido ao Hospital Azambuja pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos.

O outro motociclista, que conduzia uma Honda Bros, com placa de Botuverá, de 24 anos, apresentava ferimentos no rosto. Ele também foi levado ao hospital.

Após o atendimento, o local do acidente ficou aos cuidados da Polícia Militar, que também esteve no local durante a estabilização dos motociclistas para gerir o trânsito.

