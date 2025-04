Divulgado local de velório de jovem guabirubense que morreu após infarto

Foi divulgado na tarde desta sexta-feira, 4, o local do velório e sepultamento do jovem Ryan Carlos Hodecker, de 23 anos, que morreu após sofrer um infarto na sua residência, no bairro Aymoré, em Guabiruba.

O velório dele acontece na capela Guabiruba. A cerimônia de cremação ocorre no Crematório Catarinense, em Palhoça, em horário ainda indefinido.

Amigos e parentes se despediram de Ryan através de homenagens. “O Ryan sempre ia lá no salão cortar o cabelo. As nossas mães se conheciam e a gente convivia muito, sempre indo pra escola junto. Ele sempre foi um menino sonhador e guerreiro, já tendo passado por muitas coisas. É um susto, porque a gente nunca pensa que isso vai acontecer com alguém que é próximo das nossas vidas. Eu gostava muito dele”, disse Emili Vinotti de Souza, de 22 anos, que conheceu Ryan no salão de beleza da mãe dela, há cerca de 16 anos.

Já o amigo Kelvin Nuss, de 30 anos, conheceu Ryan na Sociedade do Pelznickel há oito anos. Ele lembra do jovem como uma pessoa brincalhona e parceira. “Não tenho nem o que falar dele. Era um cara nota mil”, diz.

A Sociedade do Pelznickel divulgou uma nota de pesar na manhã desta sexta. A associação afirma que o jovem tinha uma presença marcante na entidade, com entusiasmo e respeito pela tradição.

“Sua dedicação e paixão pela cultura e compromisso com a sociedade jamais serão esquecidos”, diz.

Leia a nota completa:

“A Sociedade do Pelznickel manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Ryan Hodecker, de 23 anos, ocorrido nesta sexta-feira, 4 de abril, após complicações cardíacas.

“Ryan sempre foi uma presença marcante em nossa entidade: atuava como Pelznickel com entusiasmo e respeito pela tradição, além de ser uma pessoa extremamente prestativa. Participava ativamente dos mutirões, ajudava na preparação da Pelznickelplatz e se colocava à disposição para qualquer função, sempre com boa vontade e espírito de equipe”, destacam os membros da diretoria.

Sua dedicação e paixão pela cultura e compromisso com a sociedade jamais serão esquecidos. Ryan deixa um legado de carinho, comprometimento e amizade, que permanecerá vivo na memória de todos que conviveram com ele.

A Sociedade do Pelznickel se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor, reafirmando nossos sentimentos de gratidão e saudade”.

