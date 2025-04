Divulgado local de velório e sepultamento de casal que morreu em acidente em São João Batista

Foi divulgado nesta sexta-feira, 11, os locais de velório e sepultamento do casal que morreu após um grave acidente em São João Batista, na quinta-feira, 10. José Luiz Pietroski, de 47 anos, e Iraci Muller Ribeiro, 57, moravam em Nova Trento.

O velório das vítimas acontece na Capela Mortuário do Centro de Nova Trento. O sepultamento ocorre a partir das 8h na Igreja de Valsugana, em Nova Trento, neste sábado, 12. Ainda não é possível confirmar se os dois eram naturais do município, mas, conforme apuração, ambos residiam em Nova Trento.

Acidente

José e Iraci ocupavam uma Fiat Strada. Os outros dois veículos envolvidos no acidente são um Chevrolet Onix, de Canelinha, que era conduzido por um homem de 25 anos, e um Jeep Compass, de São João Batista, conduzido por um motorista de 59 anos.

Conforme os dados colhidos no local e pela dinâmica dos fatos, o Compass transitava na rodovia sentido Nova Trento-São João Batista, quando, nas proximidades do km 26, perdeu o controle do veículo e acabou invadindo a contramão, colidindo com os veículos que transitavam sentido oposto. O Onix foi atingido na lateral, enquanto a Strada foi atingida de frente, ocasionando a morte do motorista e da passageira.

Leia também:

1. Chuva supera 50 mm em Brusque nesta sexta-feira; veja as fotos do dia

2. Guia da Série C 2025: tudo sobre o Brusque e seus adversários

3. “Tinham um bom coração”: amigos se despedem de casal morto em acidente de trânsito em São João Batista

4. Após 100 dias de mandato, prefeito de Brusque faz balanço dos trabalhos e anuncia próximos projetos

5. Caça aos ovos, feijoada e Good Times: confira sete coisas para fazer em Brusque e região neste fim de semana

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos. Relembre: