Divulgado local e horário do sepultamento de narrador da TV Bruscão

Foi divulgado o local e o horário do velório e do sepultamento do narrador da TV Bruscão e assessor político, Fabrício Wippel, falecido aos 43 anos na manhã desta quarta-feira, 29. Ele morreu após sofrer um infarto.

Natural de Brusque, Fabrício morava no bairro Primeiro de Maio. O velório acontece na Capela Santa Terezinha, às 18h. Já o sepultamento ocorre nesta quinta-feira, 30, no Cemitério Santa Terezinha, às 14h. Casado, deixa um filho, demais familiares e amigos enlutados.

A Câmara Municipal de Brusque decretou três dias de luto pelo falecimento do brusquense. Fabrício ingressou na Câmara em 1º de julho de 2022, como assessor de gabinete do vereador André Rezini e desde então atuava no cargo. O servidor era tecnólogo em Processos Gerenciais pelo Centro Universitário Leonardo Da Vinci (Uniasselvi/2018).

Fabrício também chegou a ser atleta profissional de futebol, tendo integrado o elenco do time de 1998 a 2001, como volante. Também vestiu a camisa do extinto clube Tupi, de Gaspar, em 1996, e do União Bandeirante, do Paraná.

