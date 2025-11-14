Divulgado lucro da 38ª Fenarreco, em Brusque; confira

A 38ª Festa Nacional do Marreco (Fenarreco), realizada entre os dias 9 e 19 de outubro, gerou lucro de R$ 225.771,10. O balanço final da festa mais gostosa do Brasil aponta que o evento registrou R$ 3.365.447 em receitas para o município. Já as despesas somaram R$ 3.139.676. Durante os 11 dias, 150.575 pessoas circularam pelos pavilhões da festa. Ao todo, o festejo movimentou mais de R$ 7 milhões.

Uma das marcas desta edição foi a gastronomia e a bebida exclusivamente brusquenses, garantindo ainda mais qualidade para os fenafesteiros.

O restaurante oficial da festa, responsável pelos pratos típicos, foi o Schmitt Buffet e Eventos. Os chopes artesanais ficaram por conta da Associação Cervejeira Vale dos Teares (ACVT), e a praça de alimentação foi composta por estabelecimentos que integram o Núcleo de Gastronomia da Acibr.

“A Fenarreco é um patrimônio afetivo e econômico de Brusque. Ver a nossa festa crescer em público, qualidade e faturamento mostra que estamos no caminho certo, valorizando quem produz e vende aqui e oferecendo uma experiência cada vez melhor para os fenafesteiros”, diz o prefeito de Brusque, André Vechi.

O aumento expressivo de público refletiu também no consumo. Foram comercializados 132.087 copos de chopp, cerca de 25 mil a mais que no ano passado. Também foram consumidos 11.998 buffets e 5.464 pratos típicos, entre eles 2.799 marrecos recheados, carro-chefe da festa — um aumento de 2.500 pratos em relação à edição anterior.

O saldo positivo não foi apenas financeiro. A segurança foi um dos pontos altos da festa. Com o trabalho das forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil e segurança privada, apenas 11 ocorrências foram registradas durante o evento.

“Estamos muito felizes. Este é o resultado do nosso trabalho e dedicação ao longo do ano. O balanço financeiro foi positivo e fizemos uma festa muito bonita e com muita qualidade. Sempre falamos que nosso objetivo era que as pessoas pudessem curtir a festa com tranquilidade. A nossa praça de alimentação, o chopp, nosso restaurante oficial, todos de Brusque, trouxeram muita qualidade para a festa. Agora já estamos pensando na próxima edição”, avalia a diretora-geral da Fundação Municipal de Turismo e presidente da comissão organizadora, Juliana da Silva.

Nesta edição, foram ampliadas as ações de sustentabilidade, com destinação correta de resíduos, compensação das emissões de gases de efeito estufa, descarte adequado do óleo de cozinha e ponto de hidratação disponível para os fenafesteiros.

A programação cultural se destacou pelo amplo número de bandas típicas, mais de 25 grupos folclóricos e muitas brincadeiras tradicionais, que animaram e envolveram o público presente.

Mais uma vez, a festa foi contemplada com a Lei de Incentivo à Cultura e captou R$ 803.303 com empresas patrocinadoras, um aumento de 14,73% em relação ao ano passado.

