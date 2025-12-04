Divulgados detalhes do velório e sepultamento do motociclista que morreu em acidente no Limeira, em Brusque

Foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento de Gilson Alves dos Santos, vítima fatal do acidente ocorrido na madrugada de quarta-feira, 3, na rua Alberto Müller, no bairro Limeira.

Segundo apuração do jornal O Município, ele tinha 49 anos, era natural de Aparecida do Norte (SP) e conduzia uma das motos Honda XRE envolvidas na colisão.

Morador do Limeira, Gilson será velado na Capela Mortuário do Santa Terezinha e sepultado no cemitério da mesma comunidade às 16h desta quinta-feira, 4.

Leia também:

1. VÍDEO – Coletores surpreendem menina com bolo de aniversário, em Brusque: “deixaram o dia dela mais incrível”

2. Brusque após o granizo: veja a previsão desta quinta-feira

3. EXCLUSIVO – Veja o andamento na Justiça dos cinco casos de homicídios registrados em Brusque em 2025

4. EXCLUSIVO – Condenado por abuso e pornografia infantil, psicólogo de Brusque terá audiência sobre novo caso em janeiro

5. Greve dos caminhoneiros: entidades avaliam risco de adesão em Santa Catarina

Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:

