Divulgados horários de velório e sepultamento de jovem que caiu com carro em rio em Botuverá

Luiz Henrique dos Reis Moura, o jovem de 18 anos que morreu após cair com o carro no rio, em Botuverá, neste domingo, 6, está sendo velado na capela mortuária do Águas Negras nesta segunda-feira, 7.

O sepultamento está marcado para às 16h, no cemitério do Águas Negras. Ele deixa pais, irmã, familiares e amigos enlutados.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ele estava indo para a casa da namorada. O acidente aconteceu por volta das 10h, na rua Beira Rio, localizada na região do Lageado Central.

O acidente

Ele colidiu contra um barranco que o fez perder o controle do veículo e cair no rio. O carro foi levado pela correnteza em torno de 10 a 15 metros e ficou submerso a uma profundidade de aproximadamente 3 metros.

“A colisão no barranco foi muito grande, danificando o carro e chegando a acionar o airbag antes da queda na água. Ele caiu em um local de difícil acesso. Precisamos fazer uma estrada para que a máquina pudesse acessar a parte do rio e puxar o veículo”, explicou a sargento Scheila Daiana Streit Fuck.

O pai da vítima esteve no local para reconhecimento do corpo. Uma retroescavadeira foi utilizada para tirar o veículo, modelo Fiat Uno, de dentro da água. Equipes do Corpo de Bombeiros de Brusque e Blumenau auxiliaram no atendimento da ocorrência.