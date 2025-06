Divulgados horários de velório e sepultamento de patinador artístico que morreu em acidente com balão no Sul de SC

Foram divulgados os horário de sepultamento de Leandro Luzzi, fundador da Patinazzi, uma escola de patinação artística em Brusque, que morreu no grave acidente com o balão de ar quente que caiu em Praia Grande, no Sul catarinense, neste sábado, 21.

O corpo tem previsão de chegada por volta das 6h deste domingo, 22. O velório de Leandro Luzzi será realizado na Capela 01 do Cemitério Municipal de Indaial. Já sepultamento está previsto para as 17h.

Natural de Encantado, no Rio Grande do Sul, Leandro escolheu Brusque para morar. Recentemente, representou Brusque e o Brasil, ao lado de suas atletas, como integrante da Seleção Brasileira de Patinação Artística no campeonato internacional realizado em Buenos Aires, Argentina.