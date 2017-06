Divulgados valores e atrações do Festival Nacional da Cuca

Falta um mês para o Festival Nacional da Cuca – o Doce Sabor da Tradição Alemã. Nos dias 8 e 9 de julho, no Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, será realizada a quarta edição da festa, que já se consolidou como parte do calendário de eventos de Brusque. O lançamento oficial está marcado para o dia 26 de junho.

Este ano o festival contará com uma aula show da chef Sulaine Karine Meyer, vencedora do programa Que Seja Doce, do canal GNT. Ela fará uma receita de cuca ao vivo, no domingo, 9 de julho, às 13 horas.

Além disso, quem prestigiar o evento poderá saborear um delicioso café colonial ao valor de R$ 40 para adultos e R$ 20 para crianças até 8 anos. Quem optar por um quarto de cuca com café pagará R$ 17. No Mercado da Cuca, os doces serão vendidos a R$ 20, já a cuca gourmet custará R$ 25.

Para os pequenos haverá a Oficina de Cuca voltada para crianças com idade entre quatro e dez anos. A atividade será oferecida pelo Sesc e será realizada quatro vezes por dia. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no dia.

Cuca Nota 10 do Brasil

As inscrições para o concurso Nota 10 do Brasil foram prorrogadas e seguem até 30 de junho. São apenas 36 vagas disponíveis. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site da Prefeitura de Brusque e na Associação Empresarial de Brusque (ACIBr), na rua Pedro Werner, 180 – 3º andar do Cescb – Centro. Ainda é possível requerer por meio do email consultor1@acibr.org.br.

O vencedor do concurso receberá R$ 2 mil e um forno guilhotina a gás. O segundo colocado receberá R$ 1,5 mil e o terceiro, R$ 1 mil.

O Festival Nacional da Cuca é uma realização da Prefeitura de Brusque e Núcleo de Panificadoras e Confeitarias da Associação Empresarial de Brusque (ACIBr).

Festival Nacional da Cuca

8 de julho – 9h às 22h

9 de julho – 9h às 18h

Entrada gratuita