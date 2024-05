Num pitoresco recanto do bairro Limeira Alta, em Brusque, vive uma família que abraça a simplicidade da vida rural.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

José Felipe Marcos, um garotinho com apenas de três anos, vem ser o protagonista desta encantadora história, enraizada na agricultura que floresce na fazenda de seus pais.

O pequeno agricultor de Brusque

Desde seus primeiros passos, José então compartilhava seu lar com os animais da fazenda.

Inspirado por seu pai, Renato Marcos, um dedicado criador de gado e cavalos, o menino desenvolveu cedo uma paixão pela vida interiorana.

Ainda cambaleante, José já ansiava por cuidar dos animais e cavalgar pelas amplas terras da família.

Sua paixão pela agricultura

Cada manhã, o pequeno aventureiro se levanta com um sorriso no rosto, pronto para buscar seu boné ou chapéu, junto com suas inseparáveis botinhas.

Seu destino diário é encontrar o pai ou o estimado avô, José Carlos Marcos, um habilidoso mecânico que construiu com o neto uma amizade tão forte quanto as estruturas que conserta.

Todos os dias, José acorda com o fervor de quem está ansioso para contribuir, seja cuidando dos animais, auxiliando nas manutenções ou nas tarefas da fazenda.

Do celular para o campo

Em um mundo onde crianças frequentemente se distraem com a tecnologia, José então mantém uma inocência rara.

Ele troca o celular pela terra, preferindo a poeira e o aroma do campo, aprendendo sobre a vida de um jeito que só o contato com a natureza permite.

Com passos decididos, o pequeno explorador desenvolveu cedo a habilidade de andar e falar.

Seu encanto por conversas com adultos revela um interesse particular: os animais.

José não só conhece cada raça, mas também partilha seu saber com uma eloquência notável, encantando todos com suas narrativas sobre a vida rural.

Entre plantações que se balançam ao sopro do vento e o som do gado ao longe, desenrola-se pois a história de José Felipe.

Uma trama de simplicidade e conexão com a terra que, sem dúvida, encantará qualquer leitor pela pureza e genuinidade deste jovem agricultor.

*Assista ao vídeo >>

Brusque em fotos após anúncios

Este segmento é dedicado exclusivamente aos anunciantes que então contribuem para a manutenção do Blog do Ciro Groh.

Os banners abaixo apresentam o nome de cada patrocinador. Clique sobre eles para conhecer os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Veja também:

1. Clima de inverno então desenha contornos mágicos na paisagem de Brusque; veja as imagens

2. Atração em miniatura: pôneis roubam a cena em cabanha de Guabiruba

Agricultor mirim de Brusque em fotos

Para concluir esta matéria de maneira memorável, apresentamos uma encantadora galeria de fotos que oferece um vislumbre da rotina do pequeno agricultor de Brusque, José Marcos.

Não deixe de conferir as imagens a seguir.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK