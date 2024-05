Doações ao RS serão arrecadadas em Botuverá durante semifinais de campeonato de futsal no sábado

Botuverá terá um ponto de arrecadação de doações para o Rio Grande do Sul neste sábado, 4, a partir das 19h30. Os itens podem ser entregues durante as semifinais do Campeonato de Futsal Feminino de Botuverá, no Ginásio do Imigrante, localizado no Centro.

Podem ser doados alimentos não perecíveis, roupas e materiais de higiene e limpeza. As semifinais serão disputadas entre Águas Negras e Império, jogo marcado para 19h30, e Elitte e Ourinhos, partida das 20h30.

Enchentes no RS

O Rio Grande do Sul enfrenta transtornos em meio às enchentes que atingem o estado. Segundo dados do governo do RS, 37 mortes foram registradas. Há 74 desaparecidos.

Os números mostram ainda que 235 municípios gaúchos foram afetados. Há aproximadamente 8 mil pessoas em abrigos, em meio a um total de 23,5 mil desalojados. Além disso, mais de 350 mil pessoas foram afetadas.

Em Brusque, há diversos pontos de arrecadação de itens que serão destinados ao estado. Clique aqui e confira detalhes de como ajudar.

