Doações do núcleo Vale das Toalhas, de Brusque, chegam ao Rio Grande do Sul

Chegaram nesta sexta-feira, 10, no Rio Grande do Sul, as doações do Vale das Toalhas, núcleo dos fabricantes de toalhas de Brusque e região. A campanha de arrecadação iniciou na última segunda-feira, 6, com apoio da Associação Empresarial de Brusque (Acibr) e do jornal O Município.

Compõe o núcleo 23 empresas de tecelagem que fabricam toalhas. Paralelo a esta iniciativa, o Vale das Toalhas realizou uma campanha com empresas de outros segmentos, que ainda não encerrou, e contou com a colaboração de mais 50 marcas.

Após a chegada deste primeiro caminhão, a intenção é encaminhar mais doações ao estado vizinho que sofre com a enchente histórica.

O que foi doado

Ao todo, foram doados 2,2 mil kits, contendo, cada um, duas toalhas de banho, duas toalhas de rosto e uma manta. Foram também 200 kits infantis, com uma toalha infantil e um brinquedo, além de duas caixas grandes de roupas infantis. Além disso, foram 180 edredons e 400 quilos de toalhas avulsas.

Para além do vestuário, foram entregues dois paletes de água mineral. A campanha, que também pede PIX, tem uma meta de R$ 150 mil, sendo que já atingiu R$ 130 mil. O grupo irá deliberar sobre o destino dos recursos na próxima semana.

