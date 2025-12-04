Documentário “Fábrica de Pano” estreia em Brusque e Nova Trento; saiba como e onde assistir

O documentário Fábrica de Pano, dirigido e roteirizado pelo escritor e pesquisador Saulo Adami, e produzido por Alessandro Vieira e Carlos Alexandre Martins, da Griô Filmes, terá estreia em Brusque na sexta-feira, 12, às 19h, no Museu Casa de Brusque.

Em Nova Trento, a exibição será no sábado, 13, às 20h, no Salão Paroquial São Virgílio. Ambas exibições são gratuitas, basta chegar no local.

O filme traça a trajetória da indústria têxtil no Vale do Itajaí, abordando unidades fabris que surgiram a partir da segunda metade do século XIX nos municípios de Brusque, Nova Trento, Blumenau, Itajaí e Rodeio.

Entre os entrevistados estão historiadores como Juliano Mazzola e Renzo Maria Grosselli, de Nova Trento; Edison d’Ávila, de Itajaí; Sueli Petry, de Blumenau; e Anita Moser, de Rodeio. A produção também inclui relatos de industriais, como Rolf Dieter Bückmann e Gilberto Renaux, de Brusque, e ex-funcionários da Tecelagem Neo Trentina (1927-1972).

O ator Roner Becker interpreta um personagem fictício ligado à história têxtil da região, servindo como condutor da narrativa do documentário.

Após as estreias presenciais, o filme será disponibilizado no YouTube, ampliando o acesso à história da indústria que marcou o desenvolvimento do Grande Vale do Itajaí.

