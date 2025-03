Documentário que conta história de idosas que se reúnem para falar alemão em Brusque será lançado nesta quinta

Nesta quinta-feira, 20, às 19h30, no Museu Casa de Brusque, será lançado o documentário “G7 – A alegria de se reunir e compartilhar memórias em língua alemã”. Vencedor do prêmio Wilson Santos de Apoio à Cultura de Brusque, a solenidade e a primeira exibição terão a participação especial do Grupo Amigo de Canto Alemão. A entrada para o lançamento é gratuita.

O filme, que marca também a estreia de Celso Deucher como diretor e roteirista, resgata a história de um grupo de octogenárias brusquenses que se reúne desde 2009 para praticar a língua alemã e compartilhar memórias pessoais e da cidade.

“Durante décadas, o alemão foi o idioma mais falado em Brusque. No entanto, isso começou a mudar durante a Primeira Guerra Mundial e se intensificou na Segunda Guerra, com a proibição total da língua. Perseguições, prisões e arbitrariedades contra os descendentes de imigrantes alemães levaram muitas famílias, por medo, a abandonar seu idioma materno. Como consequência, as gerações pós-guerra tiveram que aprender a língua portuguesa na marra”, explica Celso.

Segundo ele, esse medo levou muitas famílias de Brusque a não mais ensinar o alemão a seus filhos, o que resultou no quase desaparecimento de praticantes do idioma no município.

“Foi essa dificuldade em ter parceria para praticar o idioma que levou um grupo de senhoras a criar, em setembro de 2009, o Grupo das Sete, que, ao longo dos anos, se tornou conhecido como o G7. Trata-se de um grupo de descendentes de alemães que se reúnem mensalmente para compartilhar memórias e praticar o idioma”, conta.

O documentário será apresentado ao público com tradução em três línguas: português, alemão e libras. A direção geral é de Celso Deucher, tendo como tradutoras do alemão Helga Erbe Kamp, Dagmar Fritsche e Anja Kamp.

O tradutor de Libras é José Luis Rodrigues do Rosário, com narração de Francisco Carlos. O filme foi produzido pela Deucher Filmes, tendo como entrevistadas Helga Erbe Kamp, Herna Jönk Weingartner, Ursula Rombach, Norma Hoeltgebaum Archer, Sueli Orthmann Kock, Dorli Teske, Ingeborg Melzer Brunken, Dagmar Fritsche e Ursula Itlick Silva.

A produção faz uma homenagem póstuma a Jutta Stauffer, Carla Sievert, Dorli Schlösser e Odete Appel Brandes.

O projeto recebeu o patrocínio da Prefeitura de Brusque, por meio da Fundação Cultural de Brusque, com recursos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura 2024 – Projeto Wilson Santos.

Leia também:

1. Outono inicia impondo 15°C em Brusque; confira a previsão

2. Saiba qual empresa vai administrar o Parque Leopoldo Moritz, em Brusque

3. O que está previsto em cada etapa da obra da nova Beira Rio de Brusque; veja mapa

4. Falta de profissional de limpeza em creche de Brusque é debatida na Câmara

5. Prefeitura de Botuverá fecha acordo para reajuste salarial dos servidores municipais; conheça os novos valores

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: