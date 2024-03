A Dog Center, com 36 anos de tradição em Brusque, se destaca na medicina veterinária pelo pioneirismo e inovação. Sob a liderança do respeitado veterinário Edilberto da Silva, a clínica é ativa na comunidade e participa de eventos locais, fortalecendo o vínculo entre tutores e animais. Além dos serviços tradicionais, a Dog Center adota uma abordagem holística, priorizando a clínica preventiva.

Desde 1988, a Dog Center construiu uma história de confiança com os clientes que se consolida cada vez mais. Trata-se do comprometimento e atendimento de qualidade, além do carinho e cuidado com os animais, que são os compromissos da clínica veterinária.

A Dog Center se destaca pelo cuidado e profissionalismo de sua equipe. Edilberto, por exemplo, conta com décadas de prática e acumula uma longa bagagem acadêmica, com dezenas de cursos realizados, essenciais para se manter atualizado em relação às melhores práticas.

Esse cuidado é visto na realização dos diversos serviços da Dog Center, que incluem consultas, vacinações, cirurgias, internações e microchipagem, além de exames laboratoriais, eletrocardiograma, raio X, ultrassom, fisioterapia e acupuntura.

Na área estética, a clínica vai além do convencional, introduzindo técnicas avançadas lideradas pela experiente esteticista Marcia Santos da Silva. Ela, que é esposa de Edilberto, atua como esteticista desde 1989.

Nesta área, a clínica tem uma lista longa de serviços de estética para cães e gatos, que inclui, além dos banhos padrões e tosa, banho de ozônio, banhos medicinais, hidratação, carding, trimming e cauterização.

Destaca-se também a excepcional contribuição de Leila Prin, com mais de 26 anos de experiência, como líder exemplar na administração da clínica. E Nathalia Stival, há nove anos na equipe, é especialista em estética animal, combinando habilidades técnicas e empatia.