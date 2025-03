Dois acidentes de trânsito deixam vítimas com ferimentos em Brusque; saiba detalhes de cada um

No sábado, 29, dois acidentes de trânsito foram registrados em Brusque, ambos envolvendo motocicletas e automóveis. O primeiro foi registrado por volta das 12h30 no bairro Dom Joaquim, já o segundo aconteceu às 23h55, no Nova Brasília.

Na primeira ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma colisão entre uma motocicleta Honda Biz vermelha e um automóvel Citroën C3, na rua Leonidas Padilha de Oliveira, no bairro Dom Joaquim.

O carro era conduzido por uma mulher, que não sofreu ferimentos. Já o motociclista, um homem de 36 anos, foi encontrado sentado no local, consciente e orientado, mas relatando dores no tórax.

Ele apresentava escoriações na lateral do tórax esquerdo. Após atendimento no local, o motociclista foi encaminhado ao Hospital Azambuja, sem alterações significativas em seu quadro.

A garupa da motocicleta, uma mulher de 40 anos, foi encontrada no solo, consciente e orientada, com trauma no pescoço e edema, além de escoriações no rosto e suspeita de fratura no fêmur.

Ela foi atendida no local e, após os procedimentos de primeiros socorros, também foi conduzida ao Hospital Azambuja, sem alterações.

Segundo acidente

Na segunda ocorrência os bombeiros foram novamente acionados para atender a uma colisão, desta vez na rodovia Antônio Heil, esquina com a rua Osvaldo Niebuhr, no bairro Nova Brasília.

No local, já estava uma viatura da Polícia Militar, realizando a segurança da cena. A vítima, um homem de 31 anos, conduzia uma motocicleta Honda/Fan 125 vermelha e foi encontrado sentado na calçada, sem capacete, consciente e orientado.

Ele apresentava deformidades no tornozelo e joelho direito, com suspeita de fraturas. Após o atendimento inicial, o motociclista foi encaminhado ao Hospital Azambuja.

O condutor do automóvel Ford Fiesta azul, um homem de 42 anos, nada sofreu e permaneceu no local para os procedimentos necessários.