Dois acidentes envolvendo carro e moto são registrados com poucas horas de diferença em Brusque

Um motociclista de 20 anos e seu passageiro, de 23, ficaram feridos após colidirem com um carro em uma rua do bairro Dom Joaquim, em Brusque, na noite de sábado, 20. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência.

Ao chegarem ao local, a equipe encontrou o condutor da moto deitado, sem capacete (que, segundo relatos, foi retirado por moradores), e com um corte no lado esquerdo da cabeça, além de escoriações na coxa e na perna. Ele foi imobilizado e levado ao Hospital Azambuja.

O passageiro da moto estava sentado, também sem capacete, com um ferimento no joelho esquerdo e dores na região do tórax. Ele também foi imobilizado e encaminhado ao Hospital Azambuja. A condutora do carro, um Ford EcoSport, era uma mulher de 50 anos, que não se feriu. A dinâmica do acidente não foi esclarecida.

Segundo acidente

Horas depois, ocorreu outro acidente envolvendo uma motocicleta e um carro, desta vez em uma rua do bairro Cedrinho. A equipe identificou o condutor da moto, de 25 anos, que estava consciente.

Ele não usava capacete, tinha um ferimento no rosto e queixava-se de dores na mão direita e na clavícula esquerda. Foi atendido e levado ao Hospital Azambuja. O motorista do Hyundai Tucson, de 21 anos, não teve ferimentos. A dinâmica do acidente também não foi esclarecida.

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: