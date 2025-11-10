A primavera de 2023 ficou marcada em Brusque por uma sucessão de dias chuvosos e pela constante elevação do nível do rio Itajaí-Mirim, reflexo direto da influência do fenômeno El Niño sobre o Sul do Brasil.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Ao longo de toda a estação, o município esteve repetidas vezes sob alerta em razão do grande volume de precipitação, que superou a média histórica e manteve a população em permanente estado de atenção.

O cenário de instabilidade, pois, se intensificou em novembro, quando o solo já saturado não conseguiu mais absorver a água acumulada.

Ápice do El Niño em Brusque

Entre alertas e registros de alagamentos pontuais, a situação alcançou seu ponto crítico em 17 de novembro, data em que Brusque enfrentou uma enchente de grandes proporções.

Naquele dia, o rio Itajaí-Mirim atingiu 8,96 metros, transbordando em diversos trechos e provocando inundações que afetaram bairros inteiros e interromperam o tráfego em importantes vias urbanas.

Apesar dos danos expressivos e das dificuldades enfrentadas, o município demonstrou agilidade.

Com efeito, medidas emergenciais foram implementadas para reduzir os efeitos e oferecer suporte à população.

Além disso, a solidariedade demonstrada reforçou o espírito comunitário e a capacidade de superação diante das adversidades climáticas.

El Niño no Sul do país

O El Niño também provocou episódios extremos em outras cidades do Sul do país, entre eles as enchentes catastróficas registradas no Rio Grande do Sul.

Nesse contexto, ficou evidenciada a necessidade de monitoramento constante e de medidas preventivas para reduzir os efeitos de fenômenos naturais capazes de transformar a rotina urbana em questão de horas.

As cenas registradas

Dois anos depois, as imagens daquele novembro permanecem então vivas na memória coletiva de Brusque.

Diante disso, uma galeria especial de fotografias pode ser acessada ao fim desta edição, reunindo registros de solo e imagens aéreas que mostram em detalhes a força do fenômeno e os desafios enfrentados pela cidade.

Assim, esta seleção de imagens revela a dimensão dos impactos e suas consequências.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. Brusque às vésperas do verão: Cascata da Santa então exibe paisagem vibrante

2. Tempo seco até quando? Confira então a previsão para Brusque até sexta feira

Impactos do El Niño em Brusque

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

*Créditos: Denise Rodrigues >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK