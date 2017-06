Dois carros são furtados próximo ao pavilhão da Fenarreco

Dois veículos foram furtados na noite de sexta-feira, 16, nas proximidades da Festa Nacional do Jeep, a Fenajeep, que acontece no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof.

Os crimes ocorreram entre as 18h45 de sexta-feira até as 00h20 deste sábado, 17. No primeiro caso foi furtado um Jeep Cherokee preto, placas ECV 4477, de Brusque; e no segundo um Voyage branco, placas QHC 3434, de São José.

A primeira vítima relatou que deixou seu veículo estacionado na rua Carlos Cervi, quase na esquina com a rodovia Antônio Heil, por volta das 18h45, e foi participar do evento. Quando retornou, por volta das 20h50, percebeu que seu automóvel tinha sido furtado.

Já a segunda vítima disse que estacionou seu Voyage por volta das 21h20 na avenida Bepe Roza, a Beira Rio, nas proximidades do pavilhão. Após participar da festa e retornar, por volta das 00h20, não encontrou seu veículo. No interior do automóvel ainda ficou a chave de seu apartamento e de uma casa de praia.

Nos dois casos a Polícia Militar foi acionada e fez rondas, mas os veículos não foram localizados. Posteriormente os proprietários confirmaram a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil.