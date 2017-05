Dois delegados da Polícia Federal são mortos após tiroteio em bar de Florianópolis

Dois policiais federais do Rio de Janeiro foram baleados e morreram por volta das 2h desta quarta-feira, 31, após tiroteio no bairro Estreito, em Florianópolis.

De acordo com a Polícia Militar, os delegados chegaram em um táxi e um outro homem chegou logo depois, iniciando uma troca de tiros.

Elias Escobar morreu no local. Já Adriano Antônio Soares foi socorrido, mas morreu no hospital. O outro envolvido está internado no Hospital Florianópolis.

Soares estava envolvido com o inquérito que investiga a morte do ministro Teori Zavascki, em janeiro, em acidente de avião em Paraty.

As circunstâncias do crime ainda serão apuradas. Ambos os policiais estavam em treinamento na capital catarinense e não estavam em serviço.