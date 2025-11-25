Dois ex-governadores de SC devem concorrer a deputado federal em 2025

De volta

Dois ex-governadores – Carlos Moisés e Raimundo Colombo – que politicamente naufragaram na onda bolsonarista recente, estão sendo estimulados a, publicamente, nos próximos dias ou semanas, anunciarem suas candidaturas a deputado federal. Moisés pelo Republicanos (mas pode mudar de sigla); Colombo, que está no PSD, vem recebendo acenos do MDB.

Anti-Messias 1

O senador Jorge Seif (PL-SC) antecipou para a “Folha de S. Paulo” que votará contra a indicação de Jorge Messias para ministro do Supremo Tribunal Federal, mesmo dividindo com o atual advogado-geral da União o fato de serem evangélicos. Para ele, “a fé crista não serve como escudo para práticas incompatíveis com o Evangelho”.

Anti-Messias 2

Messias chega à Comissão de Constituição e Justiça do Senado sem maioria na base e precisará buscar apoio da oposição para chegar onde quer. Levantamento de “O Globo” indica que não será uma tarefa fácil. Na CCJ, que tem 27 votos, o único catarinense é o do senador Esperidião Amin que, consultado, preferiu não opinar.

Cigarro eletrônico

A Secretaria de Estado da Saúde e o Ministério Público de SC estão unindo ações diante de um novo flagelo que começa a ser constatado nas escolas públicas e privadas, que é a presença do cigarro eletrônico entre os estudantes. O alarme soou depois de pesquisa feita pela UFSC em setembro apontando que cerca de 30% dos jovens entre 12 e 19 anos do Estado já utilizaram cigarro eletrônico ao menos uma vez.

Fator Airbnb

Um dos destinos mais desejados do Brasil, Florianópolis recebe visitantes o ano todo e a locação por temporada via Airbnb amplia a capacidade de acolhimento e espalha oportunidades por diferentes bairros da cidade. Em 2024, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas, encomendado pela plataforma, a atividade movimentou R$ 4,7 bilhões na capital catarinense, consolidando seu papel como motor da economia local. Mais: o Airbnb adicionou R$ 2,6 bilhões ao PIB de Florianópolis no ano passado, gerando R$ 1,3 bilhão em renda e R$ 389,8 milhões em tributos diretos, além de sustentar 29,1 mil postos de trabalho.

Superendividamento 1

O superendividamento das famílias brasileiras foi tema de simpósio, na Assembleia Legislativa, para comemorar os 35 anos do Código de Defesa do Consumidor. No Brasil, no momento, há 70,29 milhões de consumidores inadimplentes, número que se reflete em SC, onde a taxa chegou a 33,1% em outubro, o maior índice da série histórica e acima da média nacional, de 30,5%. O enfrentamento ao superendividamento será um dos eixos da Carta do Consumidor Catarinense, documento que será encaminhado ao Congresso Nacional como contribuição do Estado ao debate sobre a proposta de emenda constitucional que trata do tema.

Superendividamento 2

No evento, o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB-SC, Alisson Micoski, anunciou uma liderança incômoda de SC nesse assunto: é hoje o Estado com maior incidência de golpes virtuais contra idosos, cenário que tem aumentado o endividamento e exige novas estratégias de proteção. Defendeu, entre as medidas urgentes, a criação de uma vara específica para tratar de casos de consumidores superendividados. Outro dado: dos 295 municípios catarinenses, cerca de 100 ainda não tem unidades de atendimento ao consumidor.

Literatura catarinense 1

Dois momentos significativos da literatura catarinense por estes dias. O primeiro: o escritor lageano Cristóvão Tezza, Prêmio Jabuti e Portugal Telecom, dentre outros, autor do best-seller “O filho eterno”, de 2007, está lançando “Visita ao pai”, com foco nos 26 diários deixados por João Batista Tezza, seu pai, morto num acidente de Lambreta, aos 48 anos, quando ele tinha 6; hoje 73. As primeiras críticas ao livro são arrebatadoras.

Literatura catarinense 2

E hoje, 24, no Teatro Álvaro de Carvalho, a partir das 19 horas, será entregue o Prêmio Literário Cruz e Sousa, que recebeu 436 inscrições, com categorias voltadas a escritores catarinenses e de outros Estados do país. Em romance/autores nacionais o vencedor foi Lucivânia de Cássia Fernandes da Silva, com “Histórias Encantadas Entre Cordilheiras de Areia”; na mesma categoria/autores catarinenses, compareceu Maicon Tenfen, com “O Espetáculo de Inverno”. Em poesia/autores nacionais e catarinenses os vencedores foram Valcir Bellé Junior, com “ Retorno Ao Ventre” e Maiara Knihs, com “Canto para Embaraçar a Língua”, respectivamente.