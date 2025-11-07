Dois homens ficam feridos após colisão entre motocicletas no Santa Terezinha, em Brusque

Dois homens ficaram feridos após colisão entre motocicletas no bairro Santa Terezinha, em Brusque, na manhã desta sexta-feira, 7. O acidente aconteceu na rua Santos Dumont, por volta das 6h15.

No local, os socorristas encontraram o condutor da motocicleta Honda Fazer vermelha, de 26 anos, caído de costas no chão, consciente, porém desorientado e sem capacete.

Ele apresentava um ferimento corto-contuso na perna direita e escoriações no rosto. Após os primeiros atendimentos, recebeu curativos, foi imobilizado em maca rígida e conduzido ao Hospital Azambuja para avaliação médica.

O segundo motociclista, de 25 anos, conduzia uma Honda Fazer preta. Ele estava deitado de bruços, consciente, orientado e usando capacete.

O homem apresentava suspeita de fratura nos dois braços, além de inchaço e dor na perna esquerda. Ele foi atendido pela equipe do Samu e também encaminhado ao Hospital Azambuja. A dinâmica da colisão não foi informada.

