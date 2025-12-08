Dois homens morrem após serem atropelados por veículo de trilha, em Camboriú

Acidente aconteceu na noite de domingo, 7

Dois homens morrem após serem atropelados por veículo de trilha, em Camboriú

Acidente aconteceu na noite de domingo, 7

Comente

Dois homens, de aproximadamente 40 anos, morreram após serem atropelados por um jipe off-road estilo gaiola em Camboriú, na noite deste domingo, 7.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados por volta de 20h20. O acidente aconteceu na rua Paulo Dallago, conhecida como Estrada Geral do Braço, no interior do município.

As duas vítimas foram encontradas pelos socorristas já sem vida. O veículo foi encontrado a cerca de 100 metros das vítimas, sem a roda traseira. O motorista não foi localizado.

Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo