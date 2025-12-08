Dois homens morrem após serem atropelados por veículo de trilha, em Camboriú
Acidente aconteceu na noite de domingo, 7
Dois homens, de aproximadamente 40 anos, morreram após serem atropelados por um jipe off-road estilo gaiola em Camboriú, na noite deste domingo, 7.
O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados por volta de 20h20. O acidente aconteceu na rua Paulo Dallago, conhecida como Estrada Geral do Braço, no interior do município.
As duas vítimas foram encontradas pelos socorristas já sem vida. O veículo foi encontrado a cerca de 100 metros das vítimas, sem a roda traseira. O motorista não foi localizado.
