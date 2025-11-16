Dois homens são presos por tráfico e mulher é encontrada ferida em casa, em Brusque

Dois homens foram presos por tráfico de drogas em uma casa na noite deste sábado, 15, no bairro Águas Claras, em Brusque. Eles têm 23 e 42 anos.

A abordagem aconteceu pouco depois de 21h15. Segundo a Polícia Militar, os agentes monitoravam o local em virtude de que constantes denúncias davam conta de que no local

funcionava um ponto de drogas.

Na noite de sábado, eles avistaram um homem chegando ao local e parando na parte lateral da residência, momento em que algo lhe foi entregue pela janela, sendo confirmado posteriormente tratar-se de cocaína. O valor pago foi de R$ 50.

Buscas foram efetuadas no interior da residência. Foram encontradas 24 porções de cocaína, totalizando 18,28 g, 15 porções de crack (13,02 g), duas porções de maconha (13,55 g), cinco munições calibre .38 e ainda três aparelhos celulares.

Uma mulher, que estava na residência, namorada de um dos homens presos, informou que estava sendo agredida por ele há dias, e devido aos ferimentos, não conseguia sair de casa. Ela apresentava diversas lesões, reclamava de forte dor na costela, e demonstrava dificuldade para se locomover.

Diante do exposto, todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.