Dois motoristas são presos por embriaguez ao volante em Itajaí em menos de duas horas

Dois motoristas, um homem e uma mulher, ambos de 29 anos, foram presos em flagrante por dirigirem sob efeito de álcool em Itajaí, em ocorrências registradas com menos de duas horas de diferença pela Polícia Militar.

A primeira prisão aconteceu por volta das 22h50 de sábado, 18, no bairro Espinheiros. A equipe foi acionada para atender um acidente de trânsito e encontrou um Renault Clio capotado.

O motorista ainda estava nas proximidades do carro e apresentava claros sinais de embriaguez, como desordem nas vestes, hálito etílico, olhos avermelhados e comportamento alterado.

De acordo com a PM, o homem não possuía carteira nacional de habilitação e se recusou a realizar o teste do bafômetro. Foi lavrado o auto de constatação de embriaguez, e o veículo foi removido ao pátio conveniado. O motorista foi conduzido à Central de Plantão Policial para os procedimentos cabíveis.

Segundo caso

A segunda ocorrência foi registrada já na madrugada deste domingo, 19, por volta das 0h45, na Avenida Osvaldo Reis, no bairro Fazenda. Durante rondas, os policiais flagraram um veículo transitando em zigue-zague e subindo na calçada com as duas rodas.

Ao se aproximar, a equipe percebeu fumaça e cheiro de freio queimado, já que o carro seguia com o freio de mão acionado.

A motorista, também de 29 anos, demonstrava desequilíbrio, fala desconexa, forte odor etílico e vestes desordenadas. Dentro do veículo havia garrafas de bebidas alcoólicas.

A mulher admitiu ter consumido uma garrafa de vinho e outras bebidas em uma danceteria na Praia Brava antes de dirigir. Ela também se recusou a fazer o teste do etilômetro.

Diante das evidências, foi presa em flagrante e conduzida à Central de Plantão Policial. O carro, um Peugeot 2008 Allure, foi removido por guincho conveniado.