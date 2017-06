A massa de ar frio de origem polar que atingiu todo o Sul do País na última sexta-feira novamente deixou Brusque com temperaturas muito baixas nesta madrugada/amanhecer de domingo,11. A exemplo de ontem, os valores ficaram abaixo dos 8ºC em nosso município, com destaque para o Bairro Santa Luzia, onde minha estação registrou 6,7ºC de mínima as 7 horas da manhã. Mas o que chamou mais atenção foi a sensação de frio por lá, chegando aos 2ºC, o que convenhamos, me surpreendeu.

O dia amanheceu com céu limpo, sol brilhando já nas primeiras horas desta manhã, um belo domingo por sinal. Abaixo trago os valores mínimos desta madrugada/amanhecer, registrados por minhas 5 estações fixadas em Brusque e Guabiruba, nos seus respectivos locais por mim descrito em anexo:

DOMINGO, 11 DE JUNHO

6,7ºC/Bairro Santa Luzia/Brusque

7,1ºC/Bairro Aymoré/Guabiruba

7,7ºC/Bairro Lageado Alto/Guabiruba

8,0ºC/Bairro Rio Branco/Brusque

10,0ºC/Bairro Centro/Brusque