A previsão meteorológica para este domingo, 10, destinada a Brusque e outras cidades do Vale do Itajaí, não exclui a possibilidade iminente de trovoadas na região. O dia, que começou com precipitação leve, marcada por garoa e chuviscos, tende a intensificar os episódios de chuva à medida que avança para o fim da manhã e decorrer da tarde.

A síntese acima foi embasada na comunicação do meteorologista Piter Scheuer, que compartilhou detalhes desta previsão com nossa coluna.

Os aspectos específicos dessa expectativa mencionada anteriormente podem ser encontrados no boletim a seguir.

O tempo no domingo

*Boletim: Piter Scheuer >>

Os moradores de Brusque e das demais cidades do Vale do Itajaí terão um domingo desfavorável para atividades ao ar livre.

O dia, que teve início com garoa e chuva fraca na região, corre o risco de apresentar trovoadas à medida que a manhã avança, tendo essa condição estendendo-se para a tarde, embora com intervalos de melhoria.

A referida conjuntura instável deve propiciar o surgimento de episódios de chuva moderada, sem descartar a possibilidade de intensidade forte em um curto período.

Essa condição pode perdurar até a noite, estendendo-se para a madrugada subsequente e parte da manhã de segunda-feira.

A partir da tarde de amanhã, espera-se então que o sol volte a aparecer de forma mais consistente sobre Brusque e região, isso, de forma gradual.

As temperaturas previstas indicam que os picos máximos neste domingo não ultrapassem os 23 a 25°C, mantendo um clima ameno para esta época do ano.

Isso ocorre devido à maior quantidade de nuvens, que impede a presença do sol.

Decorrer da semana

Projeções mais avançadas dos simuladores indicam, inicialmente, que o intervalo compreendido entre a terça-feira e a quinta-feira promete apresentar um tempo mais seco, abrangendo todo o estado de Santa Catarina.

No entanto, não se exclui apenas a possibilidade de chuviscos ocasionais e isolados nesse período subsequente.

Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O domingo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste domingo, vamos priorizar agora as informações referentes ao monitoramento meteorológico na região de Brusque durante a madrugada recente.

A tabela apresentada a seguir mostra o registro das temperaturas mínimas, marcadas logo após o início da manhã de hoje, correspondentes a cada local mencionado no anexo (em vermelho).

Além disso, a apuração traz informações específicas sobre os índices pluviométricos, revelando os locais e a quantidade de chuva registrada até as primeiras horas da manhã (em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando esta edição, convidamos você a então apreciar as magníficas fotografias gentilmente enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem captura de maneira singular a essência do amanhecer deste domingo em cada um dos lugares mencionados nas legendas.

Permita-se, pois, desfrutar dessas visões inspiradoras que nos foram compartilhadas.

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 21

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 6

