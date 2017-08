O sol novamente vai aparecer em toda a região de Brusque neste domingo,27. Esta condição irá trazer uma tarde quente considerando a época do ano com previsão de 24 a 26ºC em boa parte das cidades, que inclui nosso município, sendo que no Oeste e no Sul do estado elas seguem subindo um pouco mais, nos informa Bianca Souza, técnica em meteorologia.

Dados do tempo em Brusque neste sábado

Condição estável do tempo em Brusque neste sábado, com um início de manhã onde as nuvens predominaram pelos céus de nossa cidade, logo dando lugar as aberturas, quando o sol apareceu por entre nuvens. As temperaturas ficaram dentro de um patamar agradável pelo dia, sendo que as mínimas desta madrugada/amanhecer oscilaram valores entre 14ºC e 15ºC com máximas na parte da tarde na casa dos 25ºC.

Extremas deste dia registrado por minhas estações em Brusque e Guabiruba, nos respectivos locais por mim descritos em anexo:

14,6ºC com 25,7ºC /Bairro Aymoré/Guabiruba

15,7ºC com 25,0ºC /Bairro Rio Branco/Brusque

15,5ºC com 24,7ºC /Bairro Centro/Brusque

14,6ºC com 24,1ºC /Bairro Santa Luzia/Brusque

14,6ºC com 23,2ºC /Bairro Lageado Alto/Guabiruba

Pelo Vale do Itajaí, tivemos: