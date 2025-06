A virada no tempo foi o grande destaque do último domingo, 16, em Brusque. As primeiras horas do dia foram marcadas por chuva e uma atmosfera cinzenta, o que reduziu o movimento nas ruas durante a manhã.

Durante a tarde, porém, as condições climáticas começaram a se transformar gradualmente.

Aos poucos, as nuvens foram se dissipando, enquanto o sol, tímido no início, passou a ocupar cada vez mais espaço até finalmente se firmar no céu do município.

Assim, a melhora no tempo favoreceu o retorno das atividades ao ar livre e alterou o ritmo da cidade.

Domingo se transforma

Com o tempo firme, cenas espontâneas tomaram conta da cidade. Casais de mãos dadas, famílias passeando pelas calçadas e ciclistas pedalando ajudaram a criar um clima dinâmico e acolhedor.

Enquanto isso, pessoas se exercitavam ao ar livre, trazendo ainda mais movimento a Brusque durante a tarde.

O cenário vibrante então contrastava com a manhã chuvosa e cinzenta, que havia dominado as primeiras horas do dia.

A luz dourada do fim de tarde, somada ao padrão térmico ameno e seco, proporcionou ainda condições ideais para registros fotográficos de rara beleza.

Domingo para ser visto

Parte desse movimento urbano, pois, foi captada em uma seleção especial de imagens, feitas tanto por drone quanto por solo.

Os registros revelam não apenas a mudança na paisagem, mas também a forma como os brusquenses reagiram à chegada do sol — com leveza, movimento e presença.

As imagens capturam a essência do dia, registrando sua transformação de um início discreto para um encerramento iluminado.

Cenas de um domingo

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

