Dona de bar é detida por suspeita de tráfico de drogas em Brusque

Uma mulher de 53 anos foi detida pela Polícia Militar na tarde de sábado, 5, em Brusque, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada por volta de meia-noite no bairro Águas Claras.

Segundo a PM, os policiais notaram a presença de um homem em atitude suspeita na porta de um bar. No momento em que a equipe se aproximou, a proprietária do estabelecimento teria corrido para dentro e tentado trancar a porta. Os policiais conseguiram impedir o fechamento e realizaram a abordagem no interior do local.

A PM diz ainda que durante a revista foram encontrados cinco invólucros de crack próximos ao balcão.

Em seguida, a guarnição teria localizado mais dois invólucros da mesma substância dentro da mochila da mulher. A quantia de R$ 800 em dinheiro também foi encontrada na carteira dela.

A suspeita foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil. Após uma busca pessoal, teriam sido localizados mais R$ 300 e um aparelho celular escondidos no sutiã da mulher.