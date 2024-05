Dona de casa de prostituição é presa após adolescente de 15 anos ser encontrada pela PM no estabelecimento em Blumenau

Durante a noite dessa sexta-feira, 3, a Polícia Militar realizou a Operação Caminho Seguro, junto do Ministério Público de Santa Catarina, no combate a exploração sexual infantil. Uma adolescente de 15 anos foi encontrada em um estabelecimento e a proprietária foi presa em Blumenau.



A PM estava realizando diversas averiguações em casas de prostituição quando, na rua Thomé Venera dos Santos, no bairro Escola Agrícola, encontrou a menor de 15 anos.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão à proprietária do estabelecimento, de 50 anos. Ela foi encaminhada a Central de Polícia Civil. Identidades não foram divulgadas.

