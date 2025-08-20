Dono da Zehn Bier, de Brusque, assume presidência do Sindibebidas em Santa Catarina

Fernando José de Oliveira, proprietário da cervejaria Zehn Bier, de Brusque, assumiu a presidência do Sindicato das Empresas Produtoras de Bebidas de Santa Catarina (Sindibebidas) em cerimônia realizada na quinta-feira, 14.

Ele já atuava como vice-presidente da entidade e destacou que a decisão de aceitar o cargo se deu pela necessidade de manter o sindicato ativo. “Sindicato patronal é um trabalho voluntário, e nem sempre conseguimos pessoas engajadas para assumir”.

Entre as principais bandeiras de sua gestão, ele cita a negociação da convenção coletiva, a representatividade da categoria perante órgãos governamentais e a busca por melhores condições tributárias.

“A carga sobre o setor de bebidas é considerada alta e precisamos rever isso. Também queremos aumentar a base de associados para melhorar nossa representatividade”, disse.

Estrutura da entidade

Atualmente, o Sindibebidas reúne 17 empresas, a maioria cervejarias, além de produtores de água mineral, kombucha e destilados que não incluem cachaça.

O sindicato atua em âmbito estadual, com exceção de algumas regiões como Vale do Itapocu e Extremo Oeste, onde outros sindicatos já representam o setor.

A estrutura da entidade conta com presidente, vice-presidente, diretor financeiro, conselho fiscal e delegados. A partir de agosto, Fernando assume a presidência, com Larissa Dadasbier como vice e Valmir Zanetti como tesoureiro.

Novos diretores foram incluídos para descentralizar a representação e reforçar o sindicato em outras regiões, como Nova Trento, Ibirama e Criciúma.

“Defendemos os interesses da categoria nas esferas executiva, legislativa e judicial. Recentemente, obtivemos uma decisão favorável que elimina a exigência de registro no Conselho Regional de Química (CRQ) pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, reduzindo custos para as cervejarias. Também buscamos melhorias tributárias e regulatórias e fomentamos associativismo, eventos e informações ao setor”, explicou Fernando.

Desafio tributário

Uma das demandas mais recorrentes é o alívio tributário para microcervejarias, especialmente em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

e à Substituição Tributária.

Segundo Fernando, a reforma tributária traz a necessidade de atenção redobrada, já que insumos como malte e lúpulo são majoritariamente importados, elevando os custos de produção.

Ele também destacou o potencial do turismo cervejeiro em Santa Catarina. “Blumenau é a capital brasileira da cerveja, com Oktoberfest, Festival Brasileiro da Cerveja, Fenerreco, e escolas de cervejaria. Nossa região tem uma tradição germânica que se mantém viva e fortalece o setor”, afirmou.

Fernando lembrou ainda que a expansão do número de cervejarias é um desafio. Para ele, o mercado não cresce na mesma velocidade que surgem novas microcervejarias.

“Cada nova marca divide o mercado, e isso exige estratégias para fortalecer as empresas já consolidadas. Temos muito trabalho a ser feito”, concluiu o novo presidente.

