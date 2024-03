Dono de casa no Jardim Azaleia diz que toma cuidados relacionados à dengue e que Vigilância Sanitária foi à residência

Jhonatan Damasceno, que se identifica como proprietário da casa na localidade Jardim Azaleia, em Brusque, que foi divulgada em matéria do jornal O Município relacionada à dengue, nega que o imóvel esteja desocupado ou abandonado. Ele diz que mora no local há mais de dez anos.

Ele procurou o jornal O Município para se manifestar. A matéria, que tem como título “Donos de imóveis abandonados ou desocupados com focos de dengue podem ser multados, em Brusque”, tinha a residência no Jardim Azaleia, mostrando uma piscina com água esverdeada, como foto de capa do conteúdo jornalístico. A imagem foi retirada da matéria.

“Todos os cuidados com a dengue estão sendo tomados na casa”, frisa Jhonatan. Ele enviou à reportagem foto da Vigilância Sanitária no local, em visita que, de acordo com ele, ocorreu na segunda-feira, 11, e encaminhou também um print de uma conversa com a equipe da Vigilância, justificando que toma os cuidados necessários referentes à dengue.

