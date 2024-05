Drive-Thru do Bem na Igreja Matriz destinará doações para vítimas das enchentes no RS

Neste sábado, 11, acontece o Drive-thru do Bem, no estacionamento da igreja Matriz, no Centro de Brusque. A ação foi criada com o objetivo de arrecadar doações para as famílias cadastradas e atendidas na Ação Social da Paróquia São Luís Gonzaga. Entretanto, em virtude da tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, os produtos coletados serão enviados para as vítimas das enchentes.

Esta será a 10ª edição do Drive-Thru do Bem, que inicia às 9h e segue até às 17h, recebendo doações de produtos de limpeza, materiais de higiene pessoal e água. Haverá também a bênção dos carros que passarem pelo local.

“Decidimos manter o Drive-Thru, que já estava programado e direcionar as doações para o Rio Grande do Sul, como expressão de nossa solidariedade àquele povo que está sofrendo tanto”, destaca o pároco, padre Diomar Romaniv.

Além da ação que acontecerá no sábado, ao longo da semana a Paróquia São Luís Gonzaga já vem realizando ações em prol da população do Rio Grande do Sul. No início do mês, cerca de 4 mil participantes da Missa com os Jovens realizaram doações que foram encaminhadas para o estado vizinho.

A catequese da Matriz também está realizando uma campanha de arrecadação de água, assim como a comunidade Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Maluche, que está arrecadando doações para as vítimas da enchente.

A Ação Social da paróquia também está buscando auxiliar famílias gaúchas que vivem em Brusque e estão recebendo familiares desabrigados por conta das chuvas. Além disso, o grupo do Carlo Acutis também está organizando uma coleta de donativos para domingo, 12.

