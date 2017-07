Drogaria no Jardim Maluche é assaltada pela segunda vez na semana

Dois homens armados com um revólver invadiram a Drogaria Pedro Henrique, por volta das 18h40 desta quinta-feira, 27, na rua Maximiliano Furbringer, bairro Jardim Maluche e após praticarem um roubo, fugiram em duas bicicletas. A quantia levada não foi informada. Um dos criminosos tem um bigode ralo, estava de roupa escura e com capuz e o segundo usava um cachecol para cobrir o rosto.

Após a rápida ação os dois criminosos fugiram em duas bicicletas, seguindo inicialmente pela rua Alberto Knop, que começa e termina na rua Maximiliano Furbringer. Eles possivelmente seguiram em direção ao bairro Souza Cruz. Várias guarnições da Polícia Militar foram acionadas e realizaram um cerco na área, mas até o momento a dupla conseguiu escapar.

Há exatos oito dias o mesmo estabelecimento comercial foi assaltado. As características dos ladrões da semana passada coincidem com os praticantes do roubo nesta noite. Até a rota de fuga e o horário do assalto coincidem. A diferença é que na semana passada eles estavam em apenas uma bicicleta e desta vez em duas.

A polícia trabalha no sentido de localizar câmeras de segurança que podem ajudar a identificar os ladrões que aparentam ser jovens e a arma usada era inox de cor prata. Qualquer informação que possa auxiliar a polícia pode ser repassada para o telefone 190 e a identidade do denunciante será preservada.