Após a instabilidade marcada pela chuva na terça-feira, 13, em Brusque, esta quarta-feira, 14, surge com um clima mais estável, sob aberturas de sol, destacando, do alto, a impressionante transformação na paisagem captada por drone.

Nesse cenário, o trajeto da nova Beira Rio revela mudanças significativas ao longo das margens do rio Itajaí-Mirim, acompanhando o caminho em direção ao bairro Dom Joaquim.

As imagens registradas por drone destacam o avanço das obras e a beleza crescente de um espaço urbano que começa a ganhar novos contornos — especialmente no bairro Rio Branco, onde parte do trajeto já recebeu pavimentação asfáltica.

Nesta fase do mês de maio de 2025, a obra então apresenta sinais visíveis de progresso.

Drone mostra evolução

No trecho entre a Igreja Calvário e a barragem do Samae, o asfaltamento também já avança, enquanto diversas calçadas estão concluídas ao longo do trajeto.

A intervenção é parte de um projeto mais amplo, que prevê a conexão de bairros importantes como Jardim Maluche, Guarani, Rio Branco e Dom Joaquim, promovendo melhorias, tanto na mobilidade quanto na prevenção de enchentes.

No bairro Rio Branco, onde as intervenções ganham destaque, o asfalto já cobre parte da via, revelando um cenário que, mesmo em fase de execução, já encanta.

O traçado, ainda interditado para pedestres e veículos, começa a desenhar a nova paisagem urbana que a cidade vai receber.

Drone revela nova paisagem

As fotos aéreas, captadas nesta quarta-feira, revelam não apenas o avanço técnico da obra, mas também a harmonia que começa a surgir entre a infraestrutura e o entorno natural. É um registro visual de um futuro em construção.

Um convite, pois, à contemplação de um dos projetos mais significativos em andamento em Brusque.

Imagens feitas por drone

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

