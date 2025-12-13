Drone com câmera térmica sobrevoa área rural e localiza homem desaparecido no Oeste de SC

Um homem de 61 anos, que estava desaparecido desde a noite de quinta-feira, 11, foi localizado na manhã de sexta-feira, 12, em uma área de milharal na zona rural de Itapiranga, no Oeste de Santa Catarina.

A localização só foi possível com o uso de um drone equipado com câmera térmica, operado pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com os socorristas, o idoso havia participado de uma confraternização voltada à terceira idade e não retornou para casa. Familiares iniciaram buscas por conta própria, mas acionaram os bombeiros após não obterem sucesso.

Buscas

Os trabalhos começaram por volta das 18h de quinta-feira, 11, e seguiram até aproximadamente 21h.

As equipes retomaram as buscas às 6h de sexta-feira, 12. Por volta das 10h30, durante um sobrevoo, o drone identificou um ponto de calor em meio à plantação.

Com a indicação da posição, a equipe terrestre se deslocou até o local, confirmou a presença do homem e realizou os primeiros atendimentos. Em seguida, ele foi encaminhado ao hospital.

O estado de saúde e a dinâmica do desaparecimento não foram informados.

Durante a operação, os bombeiros realizaram varreduras em áreas abertas e de vegetação fechada, além de analisar possíveis trajetos percorridos pela vítima desde o momento do desaparecimento.

