O amanhecer desta quarta-feira, 4, surpreendeu os moradores de Brusque com uma densa camada de nevoeiro, que reduziu significativamente a visibilidade nas primeiras horas do dia.

A neblina exigiu atenção redobrada dos motoristas, sobretudo nas áreas mais baixas e próximas ao rio Itajaí-Mirim, onde o fenômeno foi ainda mais intenso.

Apesar das condições adversas ao nível do solo, o cenário então revelado nas alturas foi simplesmente espetacular.

Brusque nas alturas

Um drone sobrevoou a cidade e capturou imagens impressionantes de Brusque, emergindo sobre o manto branco do nevoeiro.

Vistas de cima, as paisagens remetem a cenas de um cartão-postal.

Enquanto um manto de névoa envolvia os bairros, acima dele, o céu quase sem nuvens e o sol já brilhando criavam um contraste impressionante.

Além disso, as montanhas ao fundo completavam o cenário, trazendo ainda mais profundidade ao horizonte.

O cenário, difícil de ser percebido ao nível da rua, ganha nova dimensão quando observado do alto — e poderá ser conferido em uma seleção especial, disponível ao final desta edição.

Previsão antes da galeria

Quarta-feira em Brusque

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, apesar do início encoberto, esta quarta-feira tende a permanecer com tempo firme em Brusque e região.

A presença do sol deve seguir predominando ao longo do dia, proporcionando temperaturas agradáveis que podem alcançar entre 26 °C e 27 °C no período da tarde.

Apenas no fim do dia há previsão de aumento da nebulosidade, o que não descarta a possibilidade eventual de chuva isolada à noite, explica o especialista.

Brusque na quinta-feira

Essa condição, no entanto, deve anteceder uma virada no tempo, conforme antecipa Puchalski.

A quinta-feira, 5, promete ser instável em Brusque e municípios vizinhos, com risco de pancadas de chuva, inclusive fortes em alguns momentos.

Diante disso, a recomendação do meteorologista é aproveitar esta quarta-feira de sol para atividades externas.

Vale a pena ver

As imagens aéreas, capturadas por drone, revelam Brusque acima do nevoeiro em um amanhecer de quarta-feira digno de registro.

A seleção também inclui fotografias feitas do solo por câmeras de celular, oferecendo diferentes ângulos e perspectivas desse ambiente singular.

Confira, a seguir, a galeria completa e aprecie cada detalhe deste momento único.

