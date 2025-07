Este domingo, 6, começou sob o predomínio do frio intenso em Brusque. Durante a madrugada, os termômetros marcaram até 8 °C, configurando assim mais um amanhecer típico de inverno.

No entanto, além das baixas temperaturas, foi a presença marcante de um denso nevoeiro que mais chamou a atenção nas primeiras horas do dia.

A formação da névoa, favorecida pela ausência de vento e pelo ar gelado, cobriu a cidade por várias horas, dando origem a um cenário opaco e marcado por baixa visibilidade.

Inclusive, a neblina se estendeu durante boa parte da manhã, reforçando a sensação de um dia cinzento, ofuscando o brilho do sol.

Brusque vista do alto

Enquanto a paisagem permanecia encoberta ao nível do solo, imagens captadas por drone revelaram uma perspectiva oposta.

De cima, foi possível observar a cidade submersa sob uma extensa camada branca, com bairros inteiros ocultos pela neblina, enquanto as montanhas se destacavam como ilhas dispersas num oceano silencioso.

O contraste, pois, entre os pontos elevados e o fundo coberto pela névoa formou um visual incomum e de forte impacto estético.

As cenas então registradas do alto expõem detalhes que passaram despercebidos por quem acompanhava o amanhecer a partir das ruas.

A amplitude dos registros pôde evidenciar o alcance do fenômeno e o modo como ele redesenhou a paisagem brusquense neste início de domingo.

Brusque ao nível do solo

Além dos registros aéreos, também foram produzidas imagens em solo.

Ruas, edificações e áreas verdes surgem envoltas por uma névoa densa, compondo cenários que traduzem a atmosfera de tranquilidade provocada pela condição climática.

As imagens oferecem um retrato fiel do amanhecer em Brusque, com destaque para as tomadas aéreas, revelando aquilo que os olhos, ao nível do solo, não puderam alcançar.

*Créditos: Ciro Groh/O Município

