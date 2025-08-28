Imagens aéreas capturadas nesta quinta-feira, 28, destacam o avanço e a imponência das obras da nova Beira Rio em Brusque, especialmente nos trechos que compreendem os lotes 1 e 2, entre os bairros Rio Branco e Guarani.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição.

Vistas do alto, as intervenções ganham nova dimensão e permitem observar não apenas a grandiosidade do projeto, mas também como ele transformará a mobilidade urbana e a paisagem às margens do rio Itajaí-Mirim.

Novo horizonte para Brusque

Segundo as últimas atualizações divulgadas pelo jornal O Município, o lote 1 — entre o Instituto Federal Catarinense (IFC) e a empresa Irmãos Hort, no bairro Rio Branco — já está pavimentado, com calçadas e drenagem concluídas, restando apenas os ajustes finais de iluminação e sinalização.

Nesse trecho, também foi construída a nova ponte que então ligará o Rio Branco ao Jardim Maluche.

A expectativa é que este trajeto seja liberado ao tráfego já em 7 de setembro, marcando a primeira grande entrega da nova Beira Rio.

Futuro urbano de Brusque

Já a equipe responsável pelo lote 2 prevê concluir as obras entre novembro e dezembro.

Os trabalhos avançam rapidamente, com a construção de novas alças de acesso que vão facilitar a circulação de caminhões e aumentar a fluidez do trânsito.

A prefeitura desenvolveu o projeto para suportar a força do rio em períodos de cheia e garantir uma pavimentação de alta durabilidade.

As imagens aéreas registradas nesta edição mostram com clareza esse avanço, emoldurado pelo curso do rio e por áreas que futuramente também contarão com espaços de lazer, como o parque alagável.

Trata-se de uma obra que promete não apenas desafogar o trânsito da cidade, mas também abrir novas possibilidades de convivência urbana às margens do rio.

Nova Beira Rio em fotos

Acompanhe mais adiante, ao final da edição, a galeria completa de fotos que revela em detalhes a transformação de um dos projetos mais importantes da infraestrutura de Brusque.

Galeria após o apoio comercial

Brusque vista do alto

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

