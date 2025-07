Julho avança para seu décimo sexto dia mantendo um padrão de tempo predominantemente seco em Brusque, com registros reduzidos de chuva até o momento.

De acordo com o monitoramento das estações meteorológicas de Ciro Groh, o acumulado pluviométrico, observado desde o início do mês, é de apenas 1,6 mm.

O comportamento atmosférico, pois, tem favorecido a presença constante do sol, com pouca ou nenhuma interferência de nebulosidade ao longo da primeira quinzena.

Fator de destaque foi o frio, marcando sua presença na fase inicial do mês, sob madrugadas geladas, sobretudo na primeira semana.

Frente fria em Brusque

Para a sequência desta semana, a previsão aponta a chegada de uma frente fria na quinta-feira, 17, à região brusquense.

Segundo o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, a expectativa é de que o referido sistema frontal possa trazer consigo baixos volumes de precipitação.

Contudo, o enfoque será o retorno da queda nas temperaturas a partir da sexta-feira, 18, embora não com a mesma intensidade registrada no início do mês.

Ainda conforme a nota da Climaterra, os próximos dias devem seguir sob influência maior do tempo firme, e até o fim de julho Coutinho não aponta volumes expressivos de chuva para Brusque e região.

Brusque vista do alto

Como retrato fiel desse cenário atmosférico, imagens aéreas registradas por drone nesta quarta-feira, mostram as paisagens de um julho ensolarado e com pouca presença de nuvens.

Brusque em fotos

