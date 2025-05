Esta segunda-feira, 12, amanheceu sob um padrão climático de tempo seco, criando um cenário perfeito para o sobrevoo de drone, que percorreu o bairro Aymoré, em Guabiruba.

As imagens captadas do alto trazem mais do que belas paisagens e mostram uma área em franca transformação, onde o progresso caminha lado a lado com as raízes históricas.

Assim, ao sobrevoar o Aymoré, é impossível não perceber o ritmo acelerado do desenvolvimento.

Residências com traços modernos se espalham por ruas bem cuidadas. Comércios diversos e empreendimentos variados reforçam o espírito inovador dos moradores, que contribuem diariamente para o fortalecimento da comunidade.

A paisagem urbana, então registrada com sensibilidade pelas lentes aéreas, traduz com clareza esse momento de crescimento que define a realidade atual do bairro.

Legado de Guabiruba

No entanto, o Aymoré conserva também um valioso patrimônio cultural.

Entre as novas construções, é possível observar casas antigas de arquitetura germânica, algumas ainda no tradicional estilo enxaimel.

Essas edificações, resistentes à passagem do tempo, ajudam a preservar o legado dos primeiros colonizadores que chegaram ao município.

Muitas delas remontam ao século 19, período em que Guabiruba começou a ser moldada pelas famílias de imigrantes alemães.

O bairro, aliás, mantém viva a influência alemã não apenas em sua estética, mas também nos costumes e no idioma, que ainda ecoa em muitas famílias e conversas cotidianas.

Elementos como o trabalho na roça, o cultivo de tradições e os vínculos comunitários continuam presentes na rotina de muitos moradores.

Fé que move Guabiruba

Um dos pontos mais simbólicos da paisagem é a Igreja da Comunidade São Cristóvão, referência religiosa católica e marco afetivo para os moradores locais.

Rodeada por casas bem cuidadas e natureza abundante, a construção se destaca como um ponto de encontro e fé, reafirmando o sentimento de pertencimento que caracteriza o Aymoré.

Guabiruba vista no Aymoré

*Créditos: Ciro Groh/O Município

