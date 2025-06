A manhã desta sexta-feira, 27, trouxe um contraste significativo em relação ao cenário meteorológico da quinta-feira, 26, em Brusque, como revelam as imagens aéreas captadas por drone, contidas nesta edição.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Após volumes expressivos de chuva, que ultrapassaram os 70 mm em diversas localidades do Vale do Itajaí-Mirim, as primeiras horas do dia foram marcadas por tempo seco, proporcionando então um alívio aos moradores.

Drone sobrevoa Brusque

Para monitorar a evolução da situação e avaliar o comportamento do rio Itajaí-Mirim após as precipitações, um drone realizou um sobrevoo detalhado sobre áreas que abrangem os bairros Dom Joaquim e Rio Branco.

As imagens aéreas capturadas revelam que, apesar do nível elevado, o curso d’água permanece dentro de sua calha, afastando o risco imediato de transbordamento.

Este quadro de estabilidade, portanto, confere tranquilidade à população, especialmente depois de um dia de chuvas torrenciais em Brusque e toda sua região.

As cenas captadas por drone

Adicionalmente, esta edição apresenta uma galeria exclusiva com registros aéreos da cidade, capturados acima do nevoeiro.

As imagens capturadas, pois, exibem uma Brusque envolta em neblina, com pontuais aberturas de sol.

Esse cenário resultou em uma composição visual de grande impacto e singularidade.

Mais adiante, após o bloco de anúncios, será apresentada a previsão do tempo para toda a região de Brusque.

E logo na sequência, está disponível essa galeria completa com os impressionantes registros aéreos feitos nesta manhã em Brusque.

Previsão do tempo

Conforme a análise da meteorologista Tatiane Martins, esta sexta-feira tende a prosseguir com tempo predominantemente seco em Brusque e região, ainda que com variação de nuvens.

Essa condição é propícia para atividades ao ar livre, beneficiando especialmente aqueles que precisam aproveitar os períodos de sol para secagens ou outras tarefas externas.

Retorno das chuvas

Entretanto, a trégua no mau tempo promete ser breve. Tatiane projeta o retorno da instabilidade já para o sábado, 28, com a possibilidade de pancadas de chuva mais intensas em certos momentos.

No domingo, 29, a expectativa da meteorologista sinaliza uma frente fria avançando por Santa Catarina, o que poderá intensificar os episódios de chuva, sobretudo entre a tarde e a noite em todo o Vale do Itajaí-Mirim, conclui Tatiane.

Drone e suas imagens

Como já antecipado, esta pauta se encerra em grande estilo, com a apresentação de imagens aéreas então captadas por drone na manhã desta sexta-feira.

Os registros revelam diferentes cenários de Brusque após as chuvas, destacando tanto a situação do rio Itajaí-Mirim — que, embora apresente nível elevado, permanece dentro da calha — quanto as paisagens deslumbrantes vistas do alto.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

