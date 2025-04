Esta sexta-feira, 25, marcada pela estabilidade do tempo em Brusque, proporcionou uma oportunidade única para observar o bairro Dom Joaquim sob uma nova perspectiva.

Por meio de imagens aéreas, captadas em diferentes ângulos, foi possível registrar não apenas o avanço urbano, mas também as nuances de um lugar que carrega história, identidade e transformação.

Do alto, Dom Joaquim então revela sua complexidade. O traçado das ruas, em constante expansão, acompanha o ritmo acelerado do progresso que se espalha por todos os cantos.

Lojas, empresas e construções recentes desenham o cenário de um bairro que cresce a olhos vistos, refletindo o dinamismo de uma cidade que não para de evoluir.

Tradição e fé em Brusque

Entre os elementos que se destacam nas imagens, dois marcos, pois, se impõem com força simbólica.

A Igreja da Paróquia Santa Catarina, referência da fé e da convivência comunitária, então se ergue como guardiã do bairro.

Próximo dali, o histórico casarão da família Comandolli chama a atenção pela imponência e pelo valor afetivo que carrega.

Com mais de um século de existência, ele representa não apenas a memória de Dom Joaquim, mas também parte do patrimônio de Brusque e região.

Contrastes que definem Brusque

Apesar do crescimento evidente, o bairro preserva traços do seu passado mais rural.

Áreas verdes ainda resistem entre os loteamentos, formando paisagens onde o concreto convive com a natureza de forma surpreendentemente equilibrada.

Pastagens, plantações e animais em liberdade revelam que a essência do interior ainda pulsa entre as novas construções.

Essas imagens aéreas, ao unirem passado e presente, ajudam a contar uma história silenciosa, mas poderosa.

Cada clique, cada sobrevoo, oferece uma chance de enxergar Dom Joaquim com outros olhos — e talvez perceber o quanto há de beleza em um cotidiano que muitas vezes passa despercebido.

Dom Joaquim visto do alto

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

