As chuvas iniciadas no domingo, 22, avançaram pela madrugada e manhã desta segunda-feira, 23, acumulando volumes representativos em Brusque e demais municípios do Vale do Itajaí-Mirim.

De acordo com os dados apurados, os índices pluviométricos superaram os 50 mm, embora distribuídos ao decorrer de um período prolongado — o que ajudou a evitar maiores transtornos.

Com o solo já encharcado e os cursos d’água respondendo às chuvas acumuladas, o rio Itajaí-Mirim apresenta tendência de elevação gradual ao longo desta segunda-feira.

Imagens registradas por drone no início da tarde, em Brusque, mostram o nível em ascensão, reflexo direto das precipitações ocorridas nas últimas horas.

Nível estimado em Brusque

Segundo projeção da Defesa Civil, o rio pode então atingir a marca de 4,20 metros por volta das 18h30 desta segunda-feira.

Caso esse cenário se confirme, há possibilidade de alagamentos pontuais, especialmente nos fundos do loteamento EMA II, no início do asfalto.

A estimativa, no entanto, pode ser revista ao longo do dia, conforme o comportamento do nível do rio em Botuverá — um dos fatores que influenciam diretamente os registros em Brusque.

O coordenador do órgão municipal, Edevilson Cugiki, destaca que, apesar da elevação, a situação segue sob controle.

“Fizemos uma projeção preliminar indicando a possibilidade de o nível do rio alcançar 4,20 metros por volta das 18h30.” Seguimos acompanhando os dados e qualquer alteração será informada”, destacou.

Cenário em Vidal Ramos

Mais cedo, registros feitos por moradores em Vidal Ramos — cidade que abriga as nascentes do Itajaí-Mirim — mostravam um cenário dentro da normalidade, apesar do nível acima do habitual.

As imagens, enviadas pelo casal João e Bel Finck, foram feitas na região central do município e compõem o material que ilustra esta edição.

Frio intenso à vista

A tendência, conforme o especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, é de que o tempo se estabilize em toda a região brusquense ao longo da tarde desta segunda-feira, com a chegada de uma intensa massa de ar polar.

A partir da noite, as temperaturas começam a cair de forma significativa, podendo atingir valores em torno de 0°C no amanhecer de quarta-feira, 25 — o que poderá provocar formação de geada, especialmente em áreas rurais de Brusque.

Números das chuvas

Na sequência, estão apresentados os dados pluviométricos registrados entre o domingo e a manhã desta segunda-feira em diferentes pontos do Vale do Itajaí-Mirim.

Os números, pois, evidenciam os volumes expressivos de precipitação, acumulados ao longo das últimas horas.

Fotos aéreas de Brusque

O material, pois, reúne registros feitos por drone em Brusque, no início da tarde desta segunda-feira, além de fotos captadas no município de Vidal Ramos.

Brusque vista do alto

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

Cenas de Vidal Ramos

*Créditos das imagens: João e Bel Finck >>

Cenas de Botuverá

*Créditos das imagens: Marcos e Sonia Bianchessi >>

