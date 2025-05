Localizado no bairro Rio Branco, o Jardim das Bromélias desponta como um dos maiores loteamentos de Brusque — e, de acordo com estimativas, possivelmente o maior.

Ao longo dos últimos 25 anos, o empreendimento se firmou como um bairro planejado, oferecendo infraestrutura completa e diversos serviços essenciais.

Com aproximadamente 3 mil residências, mais de mil lotes já foram comercializados ao longo das mais de duas décadas, evidenciando a valorização do empreendimento e sua crescente adesão no mercado imobiliário.

Brusque em evolução

Dividido em oito etapas, o loteamento teve sua última parte concluída em 2023, denominada Jardim das Bromélias 8.

Cada uma dessas fases foi cuidadosamente projetada para garantir qualidade de vida aos moradores, com ruas pavimentadas, rede de abastecimento de água e energia elétrica.

Além disso, o loteamento conta com espaços para comércio, serviços públicos e áreas destinadas ao entretenimento e convivência comunitária.

Início do empreendimento

O início dessa história remonta ao começo dos anos 2000, quando o brusquense José Luiz Cunha, mais conhecido como Bóca Cunha, iniciou a comercialização dos primeiros lotes.

Com visão empreendedora e compromisso social, ele decidiu investir em um projeto que não apenas urbanizasse todo o entorno, mas também oferecesse infraestrutura completa aos futuros moradores.

Vale lembrar que Bóca então ocupou o cargo de prefeito de Brusque, entre os anos de 2015 e 2016, após uma eleição suplementar.

No entanto, sua principal marca permanece ligada à criação e expansão do Jardim das Bromélias, empreendimento que ele administra até hoje, em conjunto com seus filhos, Renê Filipi Cunha e Morgana Cunha.

O salto urbano de Brusque

Ao relembrar os desafios enfrentados no início do projeto, Bóca relata que precisou abrir mão de sua liberdade pessoal para se dedicar integralmente ao loteamento.

Desde o princípio, seu objetivo era claro: evitar que o local seguisse o caminho de tantos outros projetos urbanos mal planejados, que acabam se tornando áreas de vulnerabilidade social.

Contrariando as previsões pessimistas da época, o Jardim das Bromélias surpreendeu e se consolidou como uma área valorizada, repleta de imóveis de alto padrão — incluindo casas consideradas de luxo.

Atualmente, o loteamento conta com uma infraestrutura completa, que contempla creche, posto de saúde, supermercados, barbearias, restaurantes e outros serviços essenciais, reforçando o conceito de uma comunidade autossuficiente.

Tudo isso, pois, é resultado de um trabalho que alia planejamento, dedicação e visão de futuro.

Brusque no Jardim das Bromélias

*Créditos da fotos: Ciro Groh/O Município >>

