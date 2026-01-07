Duas casas são destruídas por incêndio causado por homem em surto, em Blumenau

Duas residências foram destruídas por incêndio na madrugada desta quarta-feira, 7, no bairro Ponta Aguda, em Blumenau. As autoridades foram acionadas por volta de 0h30. Segundo a Polícia Militar, as chamas foram causadas por um homem de 32 anos em surto psicótico.

O caso aconteceu na rua Lebon Régis. De acordo com a PM, o homem incendiou a própria casa usando um botijão de gás. Segundo a esposa, ele vinha apresentando delírios e, no dia anterior, retornou do trabalho afirmando que Deus iria levá-lo. Após colocar os filhos para dormir, ela presenciou o homem alternando entre tentativas de autoagressão, utilizando faca e cinto.

Segundo relato da mulher, a situação tornou-se ainda mais crítica quando ele danificou a mangueira de gás e deliberadamente acendeu um fósforo, desencadeando a explosão do botijão.

Graças à intervenção rápida de parentes, a mulher e os filhos foram retirados da residência antes de serem alcançados pelas chamas.

Dificuldade para combate às chamas

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio. Devido à localização de difícil acesso, já que a casa situava-se no final de uma escadaria, a residência já havia sido completamente consumida pelo fogo ao momento da chegada da equipe. A rua estreita impossibilitou o acesso de uma das viaturas de grande porte, sendo necessário o apoio de outros caminhões para o abastecimento de água. Um caminhão-pipa do Samae também atuou na cena.

Uma casa vizinha também foi consumida pelo fogo, mas outras três moradias próximas foram preservadas graças a atuação dos bombeiros.

Segundo os bombeiros, também houve dificuldade na identificação do ponto de desligamento da energia elétrica, devido à grande quantidade de fiação no local e à ausência de identificação dos medidores. Ao todo, foram utilizados aproximadamente 14 mil litros de água para o combate às chamas e o rescaldo.

Apesar da gravidade do acontecimento, o homem não sofreu ferimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para atendimento médico em função do estado de surto apresentado pelo homem, que foi encaminhado ao o hospital.

Ele está sob custódia da Polícia Civil, que tomará as medidas legais apropriadas.

