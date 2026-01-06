Duas crianças ficam gravemente feridas após atropelamento em Guabiruba

Duas crianças foram atropeladas na rua Orlandina Romani Vicentini, em Guabiruba, na tarde desta terça-feira, 6. O acidente ocorreu no bairro Guabiruba Sul, por volta das 13h50. O helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, foi acionado para atendimento da ocorrência.

Segundo informações preliminares, as vítimas sofreram ferimentos graves e foram encaminhadas ao hospital.

Uma mulher relatou ao jornal O Município que as crianças estavam em uma bicicleta e foram atingidas por um carro. Segundo o relato, ambas sofreram ferimentos graves no rosto. A mulher não quis se identificar.

Ela conta que passava pelo local com o marido no momento do acidente e ajudou a prestar os primeiros socorros. “Eles estavam indo pescar com o pai de um dos meninos, que estava no parque municipal. Parece que pararam no mercado para comprar algumas coisas”, diz.

*Notícia atualizada às 16h27 desta terça-feira, 6.

Leia também:

1. Conheça os elencos e saiba como foi a preparação de Brusque e Carlos Renaux para o Catarinense 2026

2. Homem que perturbou fiéis na matriz de Brusque é localizado e será internado

3. Acesso ao comércio da Primeiro de Maio segue permitido após bloqueio da avenida; entenda situação

4. Calor retorna a Brusque nesta semana com risco de trovoadas

5. Saiba onde assistir à Chapecoense x Brusque pelo Catarinense ao vivo hoje

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

